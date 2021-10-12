В Польше труп украинки нашли в хостеле [ Редактировать ]
В Польше, в городе Стараховица, погибла 51-летняя украинка. Труп нашли в хостеле. Об этом сообщает Polsat News.
Известно, что в службу экстренной помощи позвонили из хостела в Стараховице. Там сообщили, что 51-летняя гражданка Украины, которая была гостем объекта, не подал никаких признаков жизни.
На помощь выехала "скорая", но медики не смогли спасти украинку. Пресс-офицер городской полиции Стараховице Павел Кусяк рассказал:
Бригада скорой помощи выехала на место, несмотря на оказанную помощь, жизнь женщины не была спасена. На месте несколько часов работали полицейские под надзором прокуратуры.
Полиция подозревает, что кто-то мог быть причастен к смерти женщины.
По этому делу будет проведено расследование, которое ответит на этот вопрос.
Также известно, что за дело взялась Прокуратура Стараховицкого района. Тело украинки направлено на вскрытие.
Напомним что в августе в Луцком СИЗО убили мужчину, зарубившего топором жену и дочь.
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