В Польше, в городе Стараховица, погибла 51-летняя украинка. Труп нашли в хостеле. Об этом сообщает Polsat News.

Известно, что в службу экстренной помощи позвонили из хостела в Стараховице. Там сообщили, что 51-летняя гражданка Украины, которая была гостем объекта, не подал никаких признаков жизни.

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На помощь выехала "скорая", но медики не смогли спасти украинку. Пресс-офицер городской полиции Стараховице Павел Кусяк рассказал:

Бригада скорой помощи выехала на место, несмотря на оказанную помощь, жизнь женщины не была спасена. На месте несколько часов работали полицейские под надзором прокуратуры.

Полиция подозревает, что кто-то мог быть причастен к смерти женщины.

По этому делу будет проведено расследование, которое ответит на этот вопрос.

Также известно, что за дело взялась Прокуратура Стараховицкого района. Тело украинки направлено на вскрытие.

Напомним что в августе в Луцком СИЗО убили мужчину, зарубившего топором жену и дочь.

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