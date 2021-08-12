В Луцком СИЗО убили мужчину, зарубившего топором жену и дочь (видео) [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
В Луцком следственном изоляторе скончался 62-летний мужчина, который ожидал суда за двойное убийство топором жены и дочери. Об этом сообщает "Суспільне".
Кроме изверга, в камере находились еще четверо заключенных. Смерть мужчины зафиксирована 10 августа в 21:00, подробности его смерти и какие травмы к ней привели, не уточняются.
По факту смерти арестанта полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УКУ - "умышленное тяжкое нанесение телесных повреждений, совершенное группой лиц и повлекшее смерть". Кто избил заключенного - выясняют следователи. Всех однокамерников погибшего уже опросили.
Местное издание "Волинь.Post" со ссылкой на свои источники пишет, что Василия Пилипюка убил другой заключенный, о его мотивах пока неизвестно. На днях мужчине объявят о подозрении.
"Подробности" писали о жутком двойном убийстве, которое произошло в Луцке в июле. Глава семейства зарубил топором свою 56-летнюю жену и 22-летнюю дочь. О преступлении он рассказал соседке, которая и вызвала полицейских.
Соседи характеризуют убийцу как настоящего тирана, который терроризировал домашних и часто поднимал на них руку. Суд отправил мужчину в СИЗО на 60 суток без права залога.
Напомним, что недавно на Волыни произошло еще одно резонансное преступление: мужчина, который отсидел в тюрьме за убийство отца, оказавшись на свободе, уже на следующий день убил и родную мать.
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