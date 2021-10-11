В центре Одессы, в одном из отелей, нашли мертвым мужчину. Смерть произошла в гостинице "Зірка", на улице Успенской. Об этом сообщает "Униан".

Так, в одном из номеров 39-летнему мужчине стало плохо, и он потерял сознание.

В момент, когда на место прибыли правоохранители, мужчина уже был мертв.

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По предварительным данным, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

Напомним что в августе в Луцком СИЗО убили мужчину, зарубившего топором жену и дочь.

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