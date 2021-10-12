Для украинцев изменили правила въезда во Францию и Германию [ Редактировать ]
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Германия, и Франция внесли Украину в список стран "высокого риска". С 10 октября в страны смогут попасть с любой целью только вакцинированные украинцы.
Перед поездкой в Германию туристам из Украины необходимо зарегистрироваться на сайте www.einreiseanmeldung.de и иметь при себе подтверждение регистрации при въезде.
Германия признает только четыре вакцины:
- BioNTech/Pfizer,
- Moderna,
- AstraZenecа,
- Johnson & Johnson.
Украинцы могут без проблем въезжать во Францию при условии, если они привиты одной из признанных в стране вакциной:
- Pfizer/Comirnaty,
- Moderna,
- AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield,
- Jansen/Johnson & Johnson.
Отмечается, что Германия и Франция не признают вакцину CoronaVac, поэтому украинцев, привитых указанной вакциной, приравнивают к невакцинированным.
Читайте также, Италия заявила об открытии границ для украинцев. Однако сейчас для того, чтобы беспрепятственно путешествовать по стране, туристам необходимо предъявить сертификат COVID-вакцинации, страна будет учитывать иммунизацию теми вакцинами, которые признаны в ЕС.
Кроме того, в связи с резким ухудшением эпидемической ситуации в Черногории власти ужесточили условия въезда в страну. Граждане Черногории или иностранцы, которые имеют постоянное место жительства в стране, но не имеют ни одного из вышеперечисленных документов будут отправлены на 14-дневную самоизоляцию.
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