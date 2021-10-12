Найближчими тижнями відбудеться Нормандська зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Про це напередодні у телефонній розмові домовилися лідери країн "четвірки". Володимир Зеленський обговорив з Емануелем Макроном та Ангелою Меркель підготовку до нормандського саміту. Говорили про досягнення миру на Донбасі та формат чергової зустрічі. Зеленський подякував керівникам Німеччини та Франції за підтримку територіальної цілісності та суверенітету нашої країни. У відповідь - Ангела Меркель і Еммануель Макрон пообіцяли порушити ці питання під час бесіди з президентом РФ.

Володимир Зеленський, президент України: