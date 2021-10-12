Нормандська зустріч відбудеться на рівні міністрів закордонних справ [ Редактировать ]
Найближчими тижнями відбудеться Нормандська зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Про це напередодні у телефонній розмові домовилися лідери країн "четвірки". Володимир Зеленський обговорив з Емануелем Макроном та Ангелою Меркель підготовку до нормандського саміту. Говорили про досягнення миру на Донбасі та формат чергової зустрічі. Зеленський подякував керівникам Німеччини та Франції за підтримку територіальної цілісності та суверенітету нашої країни. У відповідь - Ангела Меркель і Еммануель Макрон пообіцяли порушити ці питання під час бесіди з президентом РФ.
Володимир Зеленський, президент України:
Я повністю підтримую цей формат і вважаю, що, окрім нормандського формату, у нас більш немає ніякого на сьогодні майданчику, щоб вийти з цієї ситуації й дійсно закінчити війну на сході України. Вважаю, що я б дуже хотів, щоб дійсно ми могли зустрітись найближчим часом. Я б дуже хотів також, щоб наша зустріч була предметною, в нормандському форматі. Але хотів би нагадати, що насамперед, усе ж таки багато речей було зроблено.
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