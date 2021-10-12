Национальный банк Украины (НБУ) на 13 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,34 гривен за доллар. Курс снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 13 октября установлен на таком уровне: 26,349 гривен за 1 доллар (-0,0110 грн). При этом курс доллара на 12 октября составляет: 26,36 гривен за 1 доллар.

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