Курс доллара снова обвалился после двухдневного роста [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 13 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,34 гривен за доллар. Курс снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 13 октября установлен на таком уровне: 26,349 гривен за 1 доллар (-0,0110 грн). При этом курс доллара на 12 октября составляет: 26,36 гривен за 1 доллар.
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