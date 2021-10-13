Ціни на продукти в Україні зросли майже на п'ятдесят відсотків [ Редактировать ]
Ціни на продукти за цей рік зросли майже на 50 відсотків. А олія та цукор - здорожчали мало не вдвічі. У Мінекономіки пояснюють: усе через торішній неврожай. І обіцяють - ціни стабілізуються. Коли? З'ясовувала Ірина Розова.
Вони ростуть швидше за гриби після дощу. Але від них...
Хочеться плакати навзрид...
Та сльозами в магазині не зарадиш. Цінники продавчині міняють чи не кожного тижня. Лише за поточний рік - і це дані Держстату - продукти подорожчали вполовину, а деякі навіть на 90 відсотків.
Лідія Федоренко, пенсіонерка:
Ну як можна платить за пляшку пісного масла сімдесят гривень? От скажіть? За сім днів її немає, знову треба сімдесят гривень, так само сахар, у два рази подорожчав.
За останні пів року здорожчало все, підтверджують і продавці. Навіть сіль. Якщо три місяці тому курятина коштувала сто гривень, то сьогодні - вже 115. Алла за прилавком 20 років. Каже, якщо раніше постачальники підвищували ціни на двадцять-п'ятдесят копійок, то сьогодні - рахунок іде на гривні.
Алла, продавчиня:
Когда-то ж было и к нам приходили проверки, смотрели накладные - по чем мы получаем, какую накрутку делаем, какие-то были рамки, за которые нельзя было переступать. Сейчас их нет.
Українці побіднішали й почали економити на харчах. Як свідчать дані Держстату - за останній рік ми стали їсти більше хліба та картоплі.
Олег Пендзин, економічний експерт:
Чим багатші люди, тим вони більше їдять м'яса і фруктів, чим бідніші, тим більше хліба і картоплі. Тобто це є пряма залежність від фінансової спроможності людини.
Та бідніють українці не через високі ціни. Секрет у маленьких доходах, кажуть економісти. Витрати на продукти забирають левову частку сімейного бюджету. Коли в Європі - це 12-18 відсотків від доходів.
Олег Пендзин, економічний експерт:
Власне, поняття якості життя, воно включає в себе поняття не просто харчування. Воно включає в себе витрати на культуру, на подорожі, на готелі, відвідання кінотеатрів, театрів.
Тож про кінотеатри, подорожі, новий гардероб - більшість українців навіть не думають.
Лідія Федоренко, пенсіонерка:
Лише дякувати Богу, що є секонд-хенд, скажімо так, то можна щось купить, а так все йде на продукти, абсолютно все.
У проєкті бюджету на наступний рік чиновники заклали мінімальний прожитковий мінімум на рівні двох з половиною тисяч гривень. І це при тому, що за розрахунками Мінсоцполітики, фактичний - вдвічі більший.
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