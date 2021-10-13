Турагенції радять вакцинуватися аби мати переваги під час подорожі

Заохотити пасажирів більше подорожувати цієї осені та взимку мають намір світові авіаперевізники. Міжнародні компанії, які співпрацюють з українськими аеропортами, підписали угоду про сприяння клієнтам у пандемію. Які обмеження та привілеї отримають ті, хто найближчим часом летітиме за кордон - дізнавалась Оксана Тупальська.

Оксана Тупальська, кореспондентка:

Карантин через ковід-19 не привід скасовувати авіаперельоти - уже у цьому році послугами аеропорту Бориспіль скористалися на третину більше пасажирів, ніж за весь минулий рік. Однак правила перельоту залишаються суворими.

Не вирушати у подорож із симптомами хвороби, не контактувати з сусідами по салону - основні вимоги до пасажирів, передбачені в інструктажах від авіаперевізників на період пандемії.

Денис, пасажир Turkish Airlines:

Рік тому напевно було суворіше ніж зараз. Про їжу це було не категорично, про маску - завжди категорично.

Аліна та Олексій, пасажири Ryanair:

Мы заполняли формы на въезде в страны. В каждую страну.

Євгенія, пасажирка Air Baltic:

Единственное, что они объявляют - не скапливаться возле туалета. Но это практически невыполнимо, потому что мы все сидим рядом. И если люди идут в туалет - они все друг за другом стоят.

Щоб уникнути скупчень людей та зменшити ризик поширення ковід-19 - в аеропорту Бориспіль заборонили тим, хто зустрічає гостей - заходити до терміналів. Водночас - на зиму готуються до напливу подорожувальників.

Ольга Федина, головний технолог аеропорту "Бориспіль":

Минулого року послугами аеропорту "Бориспіль" скористалися трохи більше п'яти мільйонів пасажирів. За дев'ять місяців 2021 року ми вже маємо близько семи мільйонів пасажирів. Ми маємо приріст пасажиропотоку. Але якщо порівнювати з доковідним 2019 роком - ми знаходимося на рівні 72 відсотків доковідного періоду.

За ініціативи Єврокомісії у жовтні цього року 16 світових авіакомпаній підписали угоду про сприяння пасажирам. Вони зобов'язалися у випадку скасування рейсів впродовж семи днів повертати кошти за квитки будь-якої форми замовлення. Перші бонуси для українських клієнтів уже помітили туроператори.

Максим Дереза, віцепрезидент Асоціації туристичних агенцій України:

Если подходит дата вашего отдыха, а по каким-либо причинам страна закрылась и не пускает, или наша не выпускает, или другие ограничения, то вы деньги не заберете. Но можете перенести свой билет на более поздний срок.

Цієї осені та взимку, щоб мати переваги під час польотів, у турагенціях радять вакцинуватися від ковід-19. Бо для щеплених - простіший прикордонний контроль та менш суворий нагляд на борту.