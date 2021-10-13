В Винницкой области брат убил брата во время семейного конфликта, нанеся смертельный удар поленом по голове. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Винницкой области.

Вчера, 12 октября, в полицию поступило сообщение из одной из местных больниц, что к ним доставили 57-летнего мужчину с травмой головы, который впоследствии скончался.

Правоохранители выехали на место жительства умершего. Там выяснили, что во время конфликта с родным братом, последний причинил потерпевшему телесные повреждения.

"Мужчины сначала спорили в доме, а потом вышли выяснять отношения во двор, где правонарушитель нанес своему родственнику несколько ударов бутылкой и деревянным поленом по голове, после чего занес его в дом. Мужчину, который находился в бессознательном состоянии, обнаружила на следующий день соседка и вызвала скорую", - рассказали в полиции.

Пострадавшего каретой скорой помощи доставили в больницу, где во время оказания медицинской помощи он скончался.

Сейчас 47-летний подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Полицией начато уголовное производство по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). За содеянное мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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