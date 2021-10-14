Понад 13 тисяч африканців прибули до Іспанії від початку року

Понад дві сотні мігрантів витягли з води іспанські рятувальники. Нелегали на кількох човнах прямували з Африки на Канарські острови. Цей маршрут вважають одним із найнебезпечніших - через сильні течії Атлантичного океану.

За даними МЗС Іспанії, від початку року на Канарські острови прибули понад 13 тисяч африканців - це вдвічі більше за торішній показник.