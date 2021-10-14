Вихованці "Клубу юних моряків" щороку проходять вишкіл з армійцями [ Редактировать ]
У Черкасах уже майже пів століття працює унікальний для Центральної України позашкільний "Клуб юних моряків". Щоправда, із початком війни хлопців та дівчат тут почали навчати не лише морської справи, а й військової. При клубі сформували окремий підрозділ "морської піхоти", який щороку проходить вишкіл пліч-о-пліч з армійцями.
Сідайте десь там на ящиках… Чи так присідайте…
Так у Черкаському клубі юних моряків починається урок з тактичної медицини. В окремому підрозділі морських піхотинців вважають: такі знання можуть стати в пригоді й в буденному житті.
Так, що ми робимо в "жовтій" зоні? В "жовтій" зоні… ми працюємо за яким алгоритмом? …ми працюємо за протоколом Марч.
Хоч тут немає справжнього моря, клуб юних моряків працює - вже понад 40 років. У двохтисячних почав занепадати. Але початок російської агресії дав новий поштовх патріотичному вихованню школярів. Нині тут два напрями - морська справа і військова. Михайло Шитко опікується окремим дитячим підрозділом морської піхоти. Вивчають вогневу та тактичну підготовку й навіть опановують навички управління дронами.
Плавніше, плавніше… Марк, тримай його двома пальцями, бо ти його рвеш.
Лише в підрозділі морської піхоти - понад 30 школярів. Аня прийшла сюди ще три роки тому. Спочатку вивчала морську справу, а потім вирішила спробувати сили в піхоті.
Анна Вознюк, вихованка Клубу юних моряків:
Ну це в житті тобі може допомогти - витривалість, яку ти тут напрацьовуєш важко, але тут тобі й допомагають і дають настрій на те, щоб ти цим займався і щоб тобі це подобалось.
Окрім військової підготовки, у клубі є ще й політична, жартує Михайло. Маленький клубний музей викладач називає "кабінетом політпросвіти". Більшість експонатів знайшов і відреставрував сам Михайло - під час археологічних експедицій.
Ось одна з моїх улюблених речей по Холодному Яру - це каганець повстанський зроблений з гільзи від Маузера - така типова Холодноярщина…
Михайло шкодує, що до клубу не можуть узяти всіх охочих. Адже це - непоганий старт для тих дітей, які в майбутньому хочуть пов'язати своє життя із військовою або морською справою.
Михайло Шитко, заступник директора з навчально-виховної роботи Черкаського клубу юних моряків:
Не залежно від того, буде людина військовою, вибере надалі військову кар'єру чи не вибере, все одно зараз необхідністю є знання зі стрілецької справи, знання з тактичної медицини. Особливо в нашій країні, в якій іде війна.
Юні моряки щороку проходять вишкіл разом із легендарним п'ятсот третім батальйоном морської піхоти. На наступний рік у Михайла - амбітніші плани. Він хоче, щоб його вихованці навчалися в американських морпіхів під час тренувань "Сі Бриз"! Усі необхідні запити викладач уже надіслав у консульство Сполучених Штатів і тепер чекає відповіді.
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