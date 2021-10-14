Україна стала другою у ЄС за показниками смертності від ковіду [ Редактировать ]
За показниками смертності від Ковіду - Україна друга в Європі. Минулої доби - 412 пацієнтів померли. Зафіксували майже 19 тисяч нових випадків коронавірусу. Одужало - майже вісім тисяч людей. На межі "червоної зони" карантину нині - Житомирська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька та Харківська області - зазначили у МОЗі.
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Найбільше інфікувань - на Харківщині, Дніпропетровщині та Одещині. Добовий показник у більш як тисячу - також перевищений на Львівщині та Житомирщині.
Одужало - майже шість із половиною тисяч людей. Найбільше інфікувань - на Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині, - повідомили у міністерстві охорони здоров'я.
Найбільше інфікувань - на Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині, - повідомили у міністерстві охорони здоров'я.
Найбільше інфікувань на Харківщині - півтори тисячі випадків. Далі йдуть Львівщина та Дніпропетровщина - повідомили у міністерстві охорони здоров'я.
Найбільше інфікувань на Харківщині - півтори тисячі випадків. Далі йдуть Львівщина та Дніпропетровщина.