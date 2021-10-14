Председатель Синодального отдела Украинской Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины митрополит Августин (Маркевич) поздравил ветеранов и военнослужащих с Днем защитников и защитниц Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kapelan.org.ua, владыка отметил, что в праздник Покрова Церковь с особыми чувствами молится за защитников Родины и народа Украины.

"14 июля 2021 года, подчеркивая важную роль женщин в формировании обороноспособности нашего государства, Верховная Рада Украины переименовала День защитника Украины в "День защитников и защитниц Украины". Поэтому в этом году мы впервые чтим не только мужественных воинов, несущих свое нелегкое служение ради спокойствия и мира Украины, но и всех тех женщин, которые прилагают немалые усилия для обеспечения надлежащего состояния дел в военной сфере. Украинские военные традиции и победы сегодня продолжаете вы, уважаемые военнослужащие, защищая наше государство, его города и села, давая соотечественникам возможность успешно трудиться и молиться под мирным небом", - отметил митрополит Августин.

Владыка подчеркнул, что День защитников и защитниц Украины должен стать праздником объединения народа.

"Совместными усилиями общественности, военнослужащих, Церкви, всех граждан Украины - всех, кто любит свою Родину не на словах, а свидетельствует о любви к ней и преданности делами, мы должны восстановить территориальную целостность государства, а также достичь общественного согласия ради будущего Украины, чтобы День защитников и защитниц Украины стал также праздником объединения всего нашего народа вокруг идеи соборности и единства. Желаю вам всем, дорогие защитники Украины, доброго здоровья, духовной крепости, а также надежного семейного тыла и успешного свершения вашего ответственного и жертвенного служения на благо нашего народа и Украины", - пожелал митрополит Августин.