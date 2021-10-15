Елітні тайванські чаї потерпають від екстремальної погоди [ Редактировать ]
Екстремальна погода нищить плантації елітного чаю на Тайвані. Саме там вирощують один із найдорожчих у світі сортів . Та через зміни клімату врожай скоротився наполовину, кажуть місцеві виробники.
Як адаптуються до примх погоди фермери і що саме відбувається на високогірних чайних полях - далі в сюжеті.
Мальовниче тайванське містечко Мейшань. Фермер Чень Шун-їх дивиться на свої чайні поля і лише зітхає. Торішня посуха, часті зливи цього сезону знищили майже весь урожай і змусили адаптуватися до екстремальних кліматичних змін.
Чень Шун-їх, власник чайних полів:
Погода - найскладніший елемент контролю у виробництві чаю. Ми можемо перевірити інші складові виробничого процесу за допомогою обладнання, але ми безсилі перед кліматом. А отже, нам потрібно компенсувати це в інший спосіб.
Масштаби виробництва тайванського чаю ще не такі, як китайського чи індійського. Проте, чого не вистачає в кількостях, компенсують якістю. Особливо цінний високогірний сорт Улун. Чай вирощують у горах навколо Мейшаня ще з часів китайської династії Цін у 19 столітті. Експерти переконують, що на смак напою впливає навіть пора року.
Цай Сянь-цун, старший агроном:
Чай дуже чутливий. Упродовж двох місяців вегетаційного періоду вологість і температура повітря можуть вплинути на його хімічний склад. Тому зміни клімату - вагомий чинник.
Цьогоріч Чень отримає лише 600 кілограмів чаю, а це вполовину менше, ніж минулої осені. Такий неврожай зумовлений також дією різних шкідників, що поїдають листя.
Лін Шіу-Руей, дослідниця:
Через зміни клімату вирощування чайних дерев буде, по-перше, дуже обмеженим, а по-друге, призведе до масового розмноження шкідників. На деревах і так мало листя, а тут ще й це. Якщо з кліматичними змінами як слід не боротися, то деякі чайні дерева взагалі можуть зникнути.
Тайванський науковець Лін наразі досліджує нові види шкідників на плантації. А також навчає фермерів, як ідентифікувати паразитів і боротися з ними.
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Цьогоріч Чень отримає лише 600 кілограмів чаю, а це вполовину менше, ніж минулої осені. Такий неврожай зумовлений також дією різних шкідників, що поїдають листя.
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