На Канарах не стихає вулкан, Греція та Філіппіни потерпають від потужних повеней, а у Сіднеї випав град. Більше про негоду у світі дивіться в нашому огляді.

60 землетрусів за день та гори попелу. На Канарах четвертий тиждень вивергається вулкан Кумбре В'єха. Розпечена лава стікає з головного кратера масивними потоками. Охолоджуючись, застигає і перетворюється на гори попелу. Ним уже вкрито майже 600 гектарів території. Зруйновані півтори тисячі будинків. Знищені плантації авокадо і бананів. Більшість місцевих жителів із зони лиха евакуювали. Утім, там ще залишаються близько п'ятнадцяти людей.

Греція потерпає від небувалих повеней. В Афінах затопило кількасот будинків. На острові Евбея, який зазнав найбільших збитків під час серпневих пожеж, десятки людей змушені були покинути домівки і розташуватися в готелях або податися до друзів чи родичів.

Через бурі закрили автошляхи, десятки машин залишилися покинутими. На допомогу людям із затоплених і віддалених районів острова Корфу відрядили рятувальні вертольоти. Влада закликає жителів пересидіти негоду вдома. Очікують, що вже від завтра погода в країні почне покращуватися.

До 30 зросла кількість жертв шторму на Філіппінах. Ще 14 людей вважають зниклими безвісти. Буря "Компасу", що вирувала в країні, спричинила повені та зсуви ґрунту. Майже дві тисячі людей евакуювали. Нині від стихії потерпає Гонконг. Одна людина загинула, ще 20 травмовані. Через негоду в місцевих школах зупинили навчання, а на фондовому ринку скасували торги.

А в Австралії по передмістю Сіднею вдарив град. Гігантські крижані кулі засипали газони й дороги. Побили дахи та автівки. Вирувала негода близько 15-ти хвилин. Хоча раніше синоптики прогнозували регіону торнадо. Тож, вочевидь, стихія ослабла.