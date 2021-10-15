Негода випробовує світ: Греція та Філіппіни потерпають від повеней [ Редактировать ]
На Канарах не стихає вулкан, Греція та Філіппіни потерпають від потужних повеней, а у Сіднеї випав град. Більше про негоду у світі дивіться в нашому огляді.
60 землетрусів за день та гори попелу. На Канарах четвертий тиждень вивергається вулкан Кумбре В'єха. Розпечена лава стікає з головного кратера масивними потоками. Охолоджуючись, застигає і перетворюється на гори попелу. Ним уже вкрито майже 600 гектарів території. Зруйновані півтори тисячі будинків. Знищені плантації авокадо і бананів. Більшість місцевих жителів із зони лиха евакуювали. Утім, там ще залишаються близько п'ятнадцяти людей.
Греція потерпає від небувалих повеней. В Афінах затопило кількасот будинків. На острові Евбея, який зазнав найбільших збитків під час серпневих пожеж, десятки людей змушені були покинути домівки і розташуватися в готелях або податися до друзів чи родичів.
Через бурі закрили автошляхи, десятки машин залишилися покинутими. На допомогу людям із затоплених і віддалених районів острова Корфу відрядили рятувальні вертольоти. Влада закликає жителів пересидіти негоду вдома. Очікують, що вже від завтра погода в країні почне покращуватися.
До 30 зросла кількість жертв шторму на Філіппінах. Ще 14 людей вважають зниклими безвісти. Буря "Компасу", що вирувала в країні, спричинила повені та зсуви ґрунту. Майже дві тисячі людей евакуювали. Нині від стихії потерпає Гонконг. Одна людина загинула, ще 20 травмовані. Через негоду в місцевих школах зупинили навчання, а на фондовому ринку скасували торги.
А в Австралії по передмістю Сіднею вдарив град. Гігантські крижані кулі засипали газони й дороги. Побили дахи та автівки. Вирувала негода близько 15-ти хвилин. Хоча раніше синоптики прогнозували регіону торнадо. Тож, вочевидь, стихія ослабла.
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В новому оприлюдненому відео - розпечена лава продовжує стікати з головного кратеру масивними потоками. Охолоджуючись, вона застигає, перетвоючись на гори попелу. Ними вже вкрито майже 600 гектарів землі поблизу вулкану.
На острові Евбея, який найсильніше постраждав під час серпневих пожеж, десятки людей змушені були покинути домівки і розташуватися в готелях або податися до друзів та родичів.
Серед загиблих - 14 пасажирів автобуса, який під час паводку впав у річку.
Спочатку стався вибух, а потім один із кратерів випустив потік лави.
Летовище повністю вкрите попелом через виверження вулкана Кумбре-В'єха.