З початку цього року в медзакладі провели 34 пересадки нирок, 19 печінки та 2 серця.

День донорства і трансплантації органів напередодні відзначав світ. Трансплантації в Україні стали доступнішими, відколи запрацював закон про пересаджування органів від неродинного донора.

Та чи легко їх отримати? І з якими проблемами стикаються пацієнти? Знає Олена Логінова.

Це Лада та Валентина. Вони пацієнтки інституту Шалімова. І їм неймовірно пощастило - обидві вони отримали нові нирки. А шанс на повноцінне життя жінкам подарували родичі посмертного донора. Дали згоду на пересадку органів.

Лада, пацієнтка Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова:

Это мое второе День рождения. Чувствую себя сейчас хорошо. Я знаю, что многие люди очень долго ждут этого и для них это очень важно, а нам так повезло.

Інстит Шалімова вже другий рік бере участь в пілотному проекті з трансплантації. З початку цього року в медзакладі провели 34 пересадки нирок, 19 печінки та 2 серця. І ця цифра майже вдвічі більше, ніж минулоріч. Всі операції фінансуються з держбюджету.

Олександр Усенко, директор Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова:

Есть возможность пересаживать сердце, почки, печень, поджелудочную железу. Два года назад это вообще стояло до того момента, пока не был принят закон.

Пересадку органів в Україні розблокував Закон про трансплантацію, ухвалений депутатами у 2019-му. Операції стали проводити у провідних інститутах та лікарнях. Потребуючих нових органів щороку близько 5 тисяч українців. Та через брак донорів покривається лише 15% від потреби.

Олександр Гриненко, лікар-хірург, завідувач відділу трансплантації та хірургії печінки Національного інституту хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова:

Поки що регіональні центри, вони в більшості своїй не готові до процедури постановки смерті мозку. Не готові до організації заборів органів після цієї постановки. Це юридичні аспекти включаються, аспекти психологічні, потрібна розмова з родичами, це дуже непростий етап, суспільство ще не готове. Тобто в більшості випадків потенційного донорування родичі згоди не дають.

В листі очікування інституту на нові органи зараз понад 1000 пацієнтів. Усі ці люди чекають на нирки, серце, печінку...І вірять, що доля їм цей шанс подарує.