У Бразилії перекинувся човен з туристами.

Шестеро загинули, ще одна людина зникла безвісти. 14 вдалося врятувати. Сталося це на річці Парагвай, за десять кілометрів від міста Корумба.

Туристів повезли порибалити. Під час подорожі налетів шторм, через сильний вітер човен перекинувся. На місці триває пошуково-рятувальна операція.