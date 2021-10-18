Кроссоверы сейчас на пике популярности. Поэтому японский автогигант Mazda на прошлой неделе представил сразу несколько новых моделей кроссоверов: CX-60, CX-70, CX-80, CX-90. Затем оказалось, что на подходе еще одна модель – СХ-50, премьера которого состоится в ближайшее время в Лос-Анджелесе, сообщает Car Buzz.

Mazda CX-50 заменит удачную модель Mazda CX-5. Новинка получила множество изменений, которые встречаются в CX-30 и CX-90.

Mazda CX-50 2022 года, как и все другие модели семейства CX, будут поставляться со стандартным полным приводом. Кроме того, эти модели будут использовать одну и ту же новую платформу, известную как "продольная архитектура".

Эта платформа будет поддерживать двигатель inline-sic и задний привод, чтобы Mazda стала более премиальным брендом. Таким образом, в кроссовере ожидается больше роскоши и увеличенная мощность.

По опубликованным фотографиям, которые появились раньше официальной презентации, заметно, что передняя часть модели будет выполнена в актуальной стилистике бренда, а решетка радиатора станет шире. Фары станут менее вытянутыми по сравнению с моделью СХ-5.

Кроссовер обзаведется оригинальным бампером со встроенными узкими горизонтальными полосками поворотников.

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Одно из самых заметных отличий от СХ-5 —"квадратные" колесные арки с округлыми краями, отсылающие к MX-30. На изображениях можно также заметить и задние боковые окошки измененной формы. Задняя часть автомобиля особых изменений не претерпит.

Трансмиссия Mazda Skyactive-X будет использовать рядный шестицилиндровый двигатель в паре с 49-вольтовой гибридной системой. Кроме того, некоторые модели Mazda CX-50 2022 года получат подключаемую гибридную трансмиссию, в которой используется рядный четырехцилиндровый двигатель.

Дебют "50-ки" состоится в ноябре, а серийный выпуск – в январе 2022 года. Собирать новинку будут на совместном с Toyota заводе в штате Алабама, где уже проводится кроссовер Toyota Corolla Cross для американского рынка.

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