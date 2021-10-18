Mazda рассекретила фото внедорожника нового поколения CX-50 [ Редактировать ]
Источник: Car Buzz
Кроссоверы сейчас на пике популярности. Поэтому японский автогигант Mazda на прошлой неделе представил сразу несколько новых моделей кроссоверов: CX-60, CX-70, CX-80, CX-90. Затем оказалось, что на подходе еще одна модель – СХ-50, премьера которого состоится в ближайшее время в Лос-Анджелесе, сообщает Car Buzz.
Mazda CX-50 заменит удачную модель Mazda CX-5. Новинка получила множество изменений, которые встречаются в CX-30 и CX-90.
Mazda CX-50 2022 года, как и все другие модели семейства CX, будут поставляться со стандартным полным приводом. Кроме того, эти модели будут использовать одну и ту же новую платформу, известную как "продольная архитектура".
Эта платформа будет поддерживать двигатель inline-sic и задний привод, чтобы Mazda стала более премиальным брендом. Таким образом, в кроссовере ожидается больше роскоши и увеличенная мощность.
По опубликованным фотографиям, которые появились раньше официальной презентации, заметно, что передняя часть модели будет выполнена в актуальной стилистике бренда, а решетка радиатора станет шире. Фары станут менее вытянутыми по сравнению с моделью СХ-5.
Кроссовер обзаведется оригинальным бампером со встроенными узкими горизонтальными полосками поворотников.
Одно из самых заметных отличий от СХ-5 —"квадратные" колесные арки с округлыми краями, отсылающие к MX-30. На изображениях можно также заметить и задние боковые окошки измененной формы. Задняя часть автомобиля особых изменений не претерпит.
Трансмиссия Mazda Skyactive-X будет использовать рядный шестицилиндровый двигатель в паре с 49-вольтовой гибридной системой. Кроме того, некоторые модели Mazda CX-50 2022 года получат подключаемую гибридную трансмиссию, в которой используется рядный четырехцилиндровый двигатель.
Дебют "50-ки" состоится в ноябре, а серийный выпуск – в январе 2022 года. Собирать новинку будут на совместном с Toyota заводе в штате Алабама, где уже проводится кроссовер Toyota Corolla Cross для американского рынка.
Ранее podrobnosti.ua составляли рейтинг автомобилей 2021 года, которыми владельцы очень довольны. Также мы называли ТОП-10 автомобилей с надежной защитой от угона.
по теме
Помимо Toyota Land Cruiser есть еще один выносливый внедорожник, способный проехать 500 тысяч километров без поломок – Lexus RX300
Если закон будет одобрен правительством, он затронет около 2 миллионов автомобилей в стране
Всего за 6 лет количество машин в Киеве увеличилось в 1.7 раза и превысило 1 миллион. Виталий Кличко поделился и другой статистикой о киевском автопарке.
Несмотря на то, что дизельные авто считаются более экономичными и долговечными, у них есть ряд серьезных недостатков
BMW к 2030 году готова к запрету на любые автомобили, работающие на ископаемом топливе
В теоретическую часть добавят такие предметы как этика водителя транспортного средства, медицинское обеспечение. Практическая часть будет включать практику вождения, а также специальные положения относительно категорий