ТОП-10 автомобилей 2021 года, которыми владельцы очень довольны [ Редактировать ]
Источник: Unsplash
Покупая автомобиль, будущий владелец надеется, что его приобретение будет не только простым транспортом для доставки из пункта "А" в пункт "Б", а позволить всецело насладиться комфортом и надежностью, и общим приятным впечатлением от своей машины.
Но какие автомобили лучше других по показателю "удовлетворенности"? Американский журнал Consumer Reports провел исследование и составил рейтинг транспортных средств, которыми владельцы остаются очень довольны.
Автомобили Mazda признали лучшими по рейтингу удовлетворенности в 2021 году
Аналитики издания подготовили соответствующий рейтинг 2021 года, основанный на опросе водителей из США. Во время опроса учитывались такие параметры, как безопасность, показатели качества и надежности, а также комфорта от вождения.
Самым лучшим по этому показателю оказались автомобили Mazda – модели этого бренда понялись на три позиции вверх по сравнению с прошлогодним рейтингом Consumer Reports. Однако во всем модельном ряде нашлась откровенно неудачная модель – CX-3, о которой хуже всего отзывались владельцы.
Модель Mazda CX-3 признана наименее удовлетворительной
Следом за Mazda идет BMW, поднявшаяся на шесть позиций и показала высокие результаты в дорожных тестах. Subaru сохранила свое третье место, а Porsche - четвертое. Замыкает пятерку лучших брендов Honda, которая значительно выросла на 10 позиций.
В ТОП-10 также вошли Honda, Lexus, Toyota, Chrysler, Buick и Hyundai. При этом Kia в рейтинг не попала из-за ухудшившихся результатов на 10 пунктов, а некогда выдающийся Genesis рухнул аж на 13 позиций, а Lincoln – на 15. Зато заметно поднялись уже упомянутые Honda, Chrysler и Buick.
Отметим, что люксовые бренды заняли всего три строки в первой десятке. Меньше всего американцы довольны Alfa Romeo – владельцы жалуются на низкое качество сборки и надежность. Аутсайдерами также оказались Land Rover, Mitsubishi и американский Jeep.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как был составлен рейтинг ТОП-10 самых популярных автомобилей в Украине и Киеве. Также "Подробности" называли ТОП-16 самых надежных автомобилей в мире.
по теме
Средний возраст автомобиля в Украине составляет 22,7 лет, таким образом автопарк нашей страны является старейшим в Европе
Список был создан на основе данных объединения страховщиков, которые оценивали автомобили по 1000-бальной шкале
Самые выносливые автомобили с продолжительным сроком службы, способные преодолеть свыше 300 тысяч километров
Обновленный корпоративный значок Renault из сияющего серебряного и тремерного перешел на плоский дизайн с двумя ромбами
Стоимость кортежа элитных авто в сумме приближается к 25 миллионам гривен, причем один только Rolls-Royce Phantom обойдется минимум в 18 миллионов