Покупая автомобиль, будущий владелец надеется, что его приобретение будет не только простым транспортом для доставки из пункта "А" в пункт "Б", а позволить всецело насладиться комфортом и надежностью, и общим приятным впечатлением от своей машины.

Но какие автомобили лучше других по показателю "удовлетворенности"? Американский журнал Consumer Reports провел исследование и составил рейтинг транспортных средств, которыми владельцы остаются очень довольны.

Автомобили Mazda признали лучшими по рейтингу удовлетворенности в 2021 году

Аналитики издания подготовили соответствующий рейтинг 2021 года, основанный на опросе водителей из США. Во время опроса учитывались такие параметры, как безопасность, показатели качества и надежности, а также комфорта от вождения.

Самым лучшим по этому показателю оказались автомобили Mazda – модели этого бренда понялись на три позиции вверх по сравнению с прошлогодним рейтингом Consumer Reports. Однако во всем модельном ряде нашлась откровенно неудачная модель – CX-3, о которой хуже всего отзывались владельцы.

Модель Mazda CX-3 признана наименее удовлетворительной

Следом за Mazda идет BMW, поднявшаяся на шесть позиций и показала высокие результаты в дорожных тестах. Subaru сохранила свое третье место, а Porsche - четвертое. Замыкает пятерку лучших брендов Honda, которая значительно выросла на 10 позиций.

В ТОП-10 также вошли Honda, Lexus, Toyota, Chrysler, Buick и Hyundai. При этом Kia в рейтинг не попала из-за ухудшившихся результатов на 10 пунктов, а некогда выдающийся Genesis рухнул аж на 13 позиций, а Lincoln – на 15. Зато заметно поднялись уже упомянутые Honda, Chrysler и Buick.

Отметим, что люксовые бренды заняли всего три строки в первой десятке. Меньше всего американцы довольны Alfa Romeo – владельцы жалуются на низкое качество сборки и надежность. Аутсайдерами также оказались Land Rover, Mitsubishi и американский Jeep.

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