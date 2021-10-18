Дніпряни штурмують медустанови аби вакцинуватися [ Редактировать ]
У Дніпропетровській області з 27 опорних лікарень - десять цілковито заповнені хворими на ковід. Багато людей і в пунктах щеплення. Так, в обласному центрі вакцинації в чергу вишикувалися сотні охочих імунізуватися. Подробиці - далі.
Ковідне відділення Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова. Тут уже виділили два корпуси для інфікованих коронавірусом пацієнтів. Але наплив хворих такий, що і цього замало. Кількість тих, хто потребує госпіталізації - збільшилася втричі, у порівнянні з попередньою хвилею епідемії. У реанімації, яка розрахована на шістьох пацієнтів, сьогодні лежать - 26.
Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова:
Дуже страждають легені, за десять годин розвивається запалення, яке дуже важко лікується. Пошкоджуються нирки, у нас в реанімації багато знаходиться на діалізі.
У більшості хворих діагностують штам "Дельта". Лікування тяжке й тривале. Щодня лише в лікарні Мечникова - використовують до трьох тонн кисню.
Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова:
На сьогодні ті ліжка, які були заплановані заповнені. 180 у відділеннях, понад десять людей тестуються, 26 самих важких, критичних у реанімації.
Серед хворих - лише десять відсотків мають щеплення проти ковіду.
Володимир Орлов, перший заступник голови Дніпропетровської ОДА:
Загалом, якщо у нас на вихідні дні близько двох тисяч вакцинованих, то у п'ятницю, це був святковий день, було близько 15 тисяч. Тобто люди розуміють, що це треба робити.
Люди почали штурмувати центри вакцинації. У черзі стоять навіть антивакцинатори.
Єлизавета Руденко, жителька Дніпра:
Я просто не хочу, чтобы мне что-то вкалывали. Поскольку нужно ехать в другую область, и без вакцинации не пускают.
У центрі імунізації зізнаються - такого напливу не очікували.
Олександр Родинський, керівник Дніпропетровського обласного центру вакцинації:
Количество желающих вакцинироватся наверное в 10-20 раз увеличилось. Вы видели этих людей. На сегодня, по состоянию на 11:30 у нас вакцинировалось порядка 400 человек.
Володимир, аби отримати другу дозу, простояв у черзі понад годину.
Володимир, житель Дніпра:
Я первую делал, тут ни одного человека не было, решил так раньше.
В обласному центрі вакцинації від завтра планують збільшити потужності - щоб за день щепити по півтори тисячі охочих.
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