У Дніпропетровській області з 27 опорних лікарень - десять цілковито заповнені хворими на ковід. Багато людей і в пунктах щеплення. Так, в обласному центрі вакцинації в чергу вишикувалися сотні охочих імунізуватися. Подробиці - далі.

Ковідне відділення Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова. Тут уже виділили два корпуси для інфікованих коронавірусом пацієнтів. Але наплив хворих такий, що і цього замало. Кількість тих, хто потребує госпіталізації - збільшилася втричі, у порівнянні з попередньою хвилею епідемії. У реанімації, яка розрахована на шістьох пацієнтів, сьогодні лежать - 26.

Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова:

Дуже страждають легені, за десять годин розвивається запалення, яке дуже важко лікується. Пошкоджуються нирки, у нас в реанімації багато знаходиться на діалізі.

У більшості хворих діагностують штам "Дельта". Лікування тяжке й тривале. Щодня лише в лікарні Мечникова - використовують до трьох тонн кисню.

Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова:

На сьогодні ті ліжка, які були заплановані заповнені. 180 у відділеннях, понад десять людей тестуються, 26 самих важких, критичних у реанімації.

Серед хворих - лише десять відсотків мають щеплення проти ковіду.

Володимир Орлов, перший заступник голови Дніпропетровської ОДА:

Загалом, якщо у нас на вихідні дні близько двох тисяч вакцинованих, то у п'ятницю, це був святковий день, було близько 15 тисяч. Тобто люди розуміють, що це треба робити.

Люди почали штурмувати центри вакцинації. У черзі стоять навіть антивакцинатори.

Єлизавета Руденко, жителька Дніпра:

Я просто не хочу, чтобы мне что-то вкалывали. Поскольку нужно ехать в другую область, и без вакцинации не пускают.

У центрі імунізації зізнаються - такого напливу не очікували.

Олександр Родинський, керівник Дніпропетровського обласного центру вакцинації:

Количество желающих вакцинироватся наверное в 10-20 раз увеличилось. Вы видели этих людей. На сегодня, по состоянию на 11:30 у нас вакцинировалось порядка 400 человек.

Володимир, аби отримати другу дозу, простояв у черзі понад годину.

Володимир, житель Дніпра:

Я первую делал, тут ни одного человека не было, решил так раньше.

В обласному центрі вакцинації від завтра планують збільшити потужності - щоб за день щепити по півтори тисячі охочих.