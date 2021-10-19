Уряд планує посилити карантинні обмеження [ Редактировать ]
У Верховній Раді хочуть посилити карантинні обмеження. На вході до парламенту у депутатів, працівників апарату і журналістів вимагатимуть сертифікат про щеплення, негативний ПЛР-тест або тест на антиген.
Відповідну постанову збирають проголосувати найближчими днями. Також цього тижня депутати розглянуть проєкт бюджету і законопроєкт про податкові зміни. А сьогодні спробують розблокувати підписання спікером уже ухваленого документа про олігархів.
Нагадаю, нардепи проголосували у ньому 3 взаємовиключні поправки. Тому досі не зрозуміло, хто ж вестиме реєстр олігархів - РНБО чи НАЗК.
Руслан Стефанчук, Голова Верховної Ради України:
Він може бути або а підписаний, направлений президенту, або ж, якщо там будуть віднайдені якісь суперечності, регламент 131 стаття дає можливість цей законопроект доопрацювати в стінах Верховної Ради. Проголосувати цю одну неузгодженість, його переголосовувати не потрібно, голосується тільки одна неузгодженість і після цього він направляється знову ж таки президенту України на підпис.
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