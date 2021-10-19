У Верховній Раді хочуть посилити карантинні обмеження. На вході до парламенту у депутатів, працівників апарату і журналістів вимагатимуть сертифікат про щеплення, негативний ПЛР-тест або тест на антиген.

Відповідну постанову збирають проголосувати найближчими днями. Також цього тижня депутати розглянуть проєкт бюджету і законопроєкт про податкові зміни. А сьогодні спробують розблокувати підписання спікером уже ухваленого документа про олігархів.

Нагадаю, нардепи проголосували у ньому 3 взаємовиключні поправки. Тому досі не зрозуміло, хто ж вестиме реєстр олігархів - РНБО чи НАЗК.

Руслан Стефанчук, Голова Верховної Ради України: