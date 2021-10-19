МОЗ розробляє план вакцинації для підлітків від 12 років. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Наразі в Україні захворюваність на Ковід у школах і дитячих садках стрімко зростає. І медики дедалі частіше констатують тяжкий перебіг недуги у дітей. Тему продовжить Ольга Клюєва.

Другу добу в Україні фіксують рекордні показники дитячої захворюваності на ковід. Проти минулого року вона зросла майже вдесятеро. Через ускладнення, спричинені коронавірусом, діти дедалі частіше потрапляють на реанімаційні ліжка із симптомами, які раніше фіксували лише в дорослих.

Ковід у дітей підступний і тим, що навіть через декілька тижнів після цілковитого одужання може викликати небезпечний для життя стан. Так званий мультизапальний синдром.

Алла Волоха, завідувачка кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології:

Дитина могла хворіти в легкій формі і навіть безсимптомно і от через місяць в неї з'являється лихоманка різко, яка дуже довго триває, з'являється блювота, діарея, запаморочення, висипка почервоніння. Призначають антибіотики, але немає полегшання - і тоді виникає підозра, що є таке ускладення ковід-19.

Аби запобігти фатальних ускладнень, педіатри радять батькам стежити за станом здоров'я дитини ще декілька місяців після того , як хвороба відступила. І в разі виникнення раптової лихоманки негайно звертатися до лікаря.

Алла Волоха, завідувачка кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології:

Лікарі-педіатри насторожені, вони знають про таке ускладнення і якщо вчасно розпочати лікування, то взагалі прогноз сприятливий.

Більш агресивний, стрімкий і важкий перебіг коронавірусу штаму "Дельта" фіксують зараз і в дорослих. Разом із тим реаніматологи констатують: вакциновані дуже рідко потребують інтенсивної терапії і швидше стають на ноги.

Володимир Лиходієвський, лікар-реаніматолог:

В нашому відділенні смертей серед вакцинованих пацієнтів не було. На 10 реанімаційних ліжках один з 10 або двоє вакциновані, вони вимагають мінімальної кисневої підтримки і одужують швидше, ніж невакциновані.

Медики переконані: вакцинація проти ковіду в молодших вікових групах, яка вже триває в більшості європейских країн та США, надійно убезпечить дітей від важких наслідків коронавірусної хвороби.