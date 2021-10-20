В Украине зафиксировали почти 19 тысяч новых COVID-случаев [ Редактировать ]
В Украине подтвердили 18 912 новых случая коронавируса и почти 500 смертей. Больше всего новых заражений в Харьковской, Одесской, Запорожской областях.
Заразились коронавирусом 18 912 человека, из них детей - 1447, медработников - 435.
За сутки:
госпитализировали 5468 человек;
летальных случаев - 495;
выздоровели - 7605 человек.
Протестировали:
методом ПЦР - 67 258 человек,
методом ИФА - 14 142 лица,
экспресс-тестами - 55 955 человек.
Напомним, что в конце мая 2020 года французские кардиологи обнаружили, что у пациентов с тяжелой формой COVID-19 болезнь сопровождалась повышенным риском венозного тромбоза. Они выяснили, что тяжелое течение инфекции сопровождается ростом концентрации D-димера - белка, который образуется при распаде фибрина - главного "стройматериала" тромбов.
Как сообщали "Подробности", в Украине за минувшие сутки, 18 октября, подтвердили 15 579 новых заражений COVID, 538 пациентов скончались. Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировано в Одесской и Харьковской областях.
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