В Украине подтвердили 18 912 новых случая коронавируса и почти 500 смертей. Больше всего новых заражений в Харьковской, Одесской, Запорожской областях.

Заразились коронавирусом 18 912 человека, из них детей - 1447, медработников - 435.

За сутки:

госпитализировали 5468 человек;

летальных случаев - 495;

выздоровели - 7605 человек.

Протестировали:

методом ПЦР - 67 258 человек,

методом ИФА - 14 142 лица,

экспресс-тестами - 55 955 человек.

Напомним, что в конце мая 2020 года французские кардиологи обнаружили, что у пациентов с тяжелой формой COVID-19 болезнь сопровождалась повышенным риском венозного тромбоза. Они выяснили, что тяжелое течение инфекции сопровождается ростом концентрации D-димера - белка, который образуется при распаде фибрина - главного "стройматериала" тромбов.

Как сообщали "Подробности", в Украине за минувшие сутки, 18 октября, подтвердили 15 579 новых заражений COVID, 538 пациентов скончались. Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировано в Одесской и Харьковской областях.

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