Ученые Института молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) НАН Украины совместно с коллегами из Института физиологии им. А. А. Богомольца НАН нашли вещество, которое может помочь предотвращать острое поражение легких во время тяжелой формы коронавируса. Об этом сообщается в пресс-службе Национальной академии наук.

В течение полутора лет исследования ученые нашли несколько потенциальных соединений. Одним из наибольших осложнений при болезни коронавирусом является острый респираторный дистресс синдром (острое воспаление легких, характеризующееся диффузным поражением и снижением кислорода в крови).

Главная цель

Ученые пытаются подобрать вещество, которое будет влиять на соответствующий фермент клеток крови и таким образом блокировать развитие воспаления во время осложнений.

Во время того, как в организм попадает вирус или же бактерия - гранулоциты (клетки крови) взрываются и выбрасывают свое ядро, таким образом образуя ловушку для "чужаков".

Впрочем, во время болезни коронавирусом - гранулоциты склонны больше к "массовому самоубийству", что отнюдь не защищает организм.

В течение почти полутора лет исследований ученым удалось подобрать несколько соединений, которые способны подавлять способность гранулоцитов к неконтролируемому образованию нейтрофильных внеклеточных ловушек.

После полтора года тестирования на изолированных лейкоцитах, ученые наконец перешли на эксперименты in vivo (эксперименты, проводимые на живых тканях и целых организмах или внутри них).

Напомним, что в конце мая 2020 года французские кардиологи обнаружили, что у пациентов с тяжелой формой COVID-19 болезнь сопровождалась повышенным риском венозного тромбоза. Они выяснили, что тяжелое течение инфекции сопровождается ростом концентрации D-димера - белка, который образуется при распаде фибрина - главного "стройматериала" тромбов.

Как сообщали "Подробности", в Украине за минувшие сутки, 18 октября, подтвердили 15 579 новых заражений COVID, 538 пациентов скончались. Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировано в Одесской и Харьковской областях.

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