Евакуйовані з Афганістану: чому для біженців не можуть знайти місця? [ Редактировать ]
У США затягується процес розселення десятків тисяч афганців, яких військові евакуювали з країни після того, як владу там захопив "Талібан". Про це сьогодні пише американська преса. Де всі ці люди зараз? І чому для біженців не можуть знайти місця? Дмитро Анопченко розповість.
Вони зараз мешкають по всій Америці - на восьми армійських базах, таких як оця - у Вісконсині. Більше 50 тисяч людей. Чоловіки, жінки, діти… Афганці, яких вивезли з країни цілими родинами. Пообіцявши, мовляв, усе це - тимчасово, уже до Різдва точно матимете нове житло.
Не сумнівайтеся, це ж державної ваги справа… Але зараз з'ясовується - усе затягується. Навіть тимчасових притулків, не кажучи вже про якісь будинки, для евакуйованих немає. А на базах, де їх розмістили, уже і дефіцит припасів, і випадки домашнього насильства.
Газета The Wall Street Journal, яка вивчала ситуацію і говорила і з правозахисниками, і з чиновниками, пише сьогодні - операція з евакуації афганців майже зірвана. Тривалі бюрократичні формальності, люди хворіють, їх не вакцинують… А затримка з оформленням "першої хвилі" змушує чекати понад 10 тисяч їхніх співвітчизників, які наразі перебувають на американських об'єктах за кордоном - і розраховують, що їх теж прийме Америка.
Це табори афганських біженців, які стихійно виникають зараз у багатьох країнах. Саморобні намети просто неба, жахливі злидні, нехитра їжа, яку готують на землі - і навіть її не вистачає… Але "біженцями" їх називає тільки преса. Формально, за американськими законами, ті, кого вивозять із Афганістану, не мають такого статусу, а, відповідно, і жодних прав.
Усе сталося так швидко і непродумано, що, на відміну від звичайних біженців, які подають заяви і одразу ж підпадають під дію урядових програм, афганці не мають гарантованого міграційного статусу аж доки Конгрес не ухвалить закону щодо видачі їм ґрін-карт.
Проєкт документа вже підготував Білий дім. Але щодо евакуації з Афганістану в конгресменів так багато запитань, що навряд чи вони швидко проголосують. Чому штати так стрімко залишили країну, чому кинули військові бази й техніку, чому план евакуації (як власних громадян, так і біженців) був абсолютно непродуманим… У всьому цьому намагаються розібратися навіть однопартійці Байдена, не кажучи вже про його опонентів.
Отже, ніхто не виконує і обіцянки прийняти, розмістити й надати легальний статус і роботу тим, хто тікає від "Талібану". Цим людям поки що кажуть: до березня точно перебуватимете тут, на військових базах.
Але і ці терміни не остаточні, оскільки в багатьох штатах проти розміщення "небажаних біженців" несподівано виступили місцеві. Тому все, імовірно, знову затягнеться, а отже, ще більше ускладнить і без того непросту ситуацію.
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Благодійні організації забезпечують їх усім необхідним, щоб вони могли пережити біль війни та повернутися до повноцінного життя за межами рідного краю.
Американська преса сьогодні пише - у Сполучених Штатах катастрофічно затягується процес розселення десятків тисяч афганців, яких військові евакуювали з країни після того, як владу там захопив Талібан.
Вони зараз мешкають по всій Америці, на восьми армійських базах, таких як оця - у Вісконсині. Понад п'ятдесят тисяч людей. Чоловіки, жінки, діти… Афганці, яких вивезли з країни цілими родинами.
Благодійні організації забезпечують їх усім необхідним, щоб люди могли повернутися до повноцінного життя за межами рідного краю.
Приватні структури орендують для цього чартери. І саме навколо такого евакуаційного рейсу зараз гучний скандал. Міністерство внутрішньої безпеки країни відмовилося прийняти лайнер з Кабула, на борту якого понад сто людей (59 з них - діти).