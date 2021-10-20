Шмыгаль сделал заявление о новом локдауне [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил возможность введения локдауна в стране. По его словам, тотальный локдаун власти вводить не собираются.
"Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но как сказал на этой неделе президент: единственной альтернативой локдауну является массовая вакцинация", - сказал Шмыгаль.
Премьер отметил, что даже в "красной" зоне бизнес и общественные заведения могут работать, если все посетители и работники полностью вакцинированы.
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