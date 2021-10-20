Затонулі кораблі піднялися на поверхню через підземні поштовхи у Японії [ Редактировать ]
Імпровізований історичний музей утворився в Японії. Через виверження вулкана на острові Іодзіма - з морського дна піднялися кораблі-привиди. Потоплені судна в часи Другової світової, а точніше їхні поіржавілі каркаси, встеляють узбережжя острова.
Кілька днів тому там прокинувся вулкан Сурібаті. Через підземні поштовхи старезні кораблі викинуло на суходіл. Наприкінці Другої світової американці - саме у битві за острів Іодзіма - потопили 24 японських судна.
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