Імпровізований історичний музей утворився в Японії. Через виверження вулкана на острові Іодзіма - з морського дна піднялися кораблі-привиди. Потоплені судна в часи Другової світової, а точніше їхні поіржавілі каркаси, встеляють узбережжя острова.

Кілька днів тому там прокинувся вулкан Сурібаті. Через підземні поштовхи старезні кораблі викинуло на суходіл. Наприкінці Другої світової американці - саме у битві за острів Іодзіма - потопили 24 японських судна.