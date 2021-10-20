Национальный банк Украины запретил коммерческим банкам принимать у населения российские рубли для пополнения депозитных счетов. Об этом говорится в постановлении НБУ, которое вступает в силу 21 ноября 2021 года.

Документ предусматривает, что банкам "запрещено осуществлять кассовые операции по приему наличности иностранной валюты государства-оккупанта для зачисления на вкладные (депозитные) счета физических лиц".

Неназванные источники "Страна.ua" в НБУ заявили, что ограничение распространяется только на депозитные счета населения, но банки готовятся прекратить прием рублей на любые счета, в том числе на текущие и карточные. Официально банки об этом не сообщали.

Деловое издание "Минфин" сообщает со ссылкой на данные НБУ, в конце 2013 года на рублевых счетах украинцы хранили 2,4 млрд рублей (889 млн грн), в том числе на депозитах - почти 2 млрд рублей (733 млн грн).

Для сравнения, в начале сентября 2021 года граждане держали на счетах в украинских банках 870,4 млн рублей (321 млн грн), из них на депозитах - всего 8,1 млн рублей (3 млн грн).

Напомним, что курс НБУ составляет 37 копеек за один российский рубль.

Как сообщали "Подробности", что крупный украинский банк закрывает все карты в польских злотых.