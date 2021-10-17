Monobank с 13.12.2021 откажется от злотых Источник: polsha24.com

Monobank закрывает все карты в польских злотых с 13.12.2021. Об этом говорится в рассылке банка.

Карты будут закрыты с 13 декабря, а суммы, которые на момент закрытия будут на них, автоматически переведут на кредитные карты по текущему курсу.

Уже сейчас можно перевести все деньги с карточки в злотых на любую другую гривневую карточку.

​Причиной такого решения называют низкую популярность польских карт среди клиентов. Также множество продуктов в мобильном приложении "monobank" усложняет его для пользователей.

Монобанк, который существует на базе (на лицензии) Universal Bank, основали выходцы из Приватбанка: Дмитрий Дубилет с отцом Александром Дубилетом, Олег Гороховский, Михаил Рогальский, Вадим Ковалев, Владимир Яценко и Людмила Шмальченко.

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По информации Нацбанка, Universal Bank на 100% принадлежит одному человеку - Сергею Тигипко. Также у Тигипко есть ТАСкомбанк.

Напомним, что "ПриватБанк" ограничил количество переводов с карты на карту до 100 в месяц.