COVID-19 в Україні: показники інфікування є чи не найбільшими за останні пів року [ Редактировать ]
Ковідна статистика - не покращується. І показники інфікування, і показники смертності - є чи не найбільшими за останні пів року.
Позитивний тест на коронавірус напередодні отримали майже 19 тисяч українців! Пів тисячі - померли. При цьому одужали - сім тисяч шістсот п'ять пацієнтів. Попереду за кількістю нових хворих регіони, які перебувають у "червоній" зоні.
Це - Одеська, Дніпропетровська, Запорізька та Донецька області. Водночас щепилися за минулу добу понад 220 тисяч українців.
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