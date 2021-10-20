Попереду за кількістю хворих регіони, які перебувають у "червоній" зоні

Ковідна статистика - не покращується. І показники інфікування, і показники смертності - є чи не найбільшими за останні пів року.

Позитивний тест на коронавірус напередодні отримали майже 19 тисяч українців! Пів тисячі - померли. При цьому одужали - сім тисяч шістсот п'ять пацієнтів. Попереду за кількістю нових хворих регіони, які перебувають у "червоній" зоні.

Це - Одеська, Дніпропетровська, Запорізька та Донецька області. Водночас щепилися за минулу добу понад 220 тисяч українців.