США вакцинуватимуть проти коронавірусу дітей [ Редактировать ]
Сполучені Штати збираються вакцинувати проти Ковіду дітей.
Адміністрація президента оголосила план імунізації 28-ми мільйонів неповнолітніх, віком від 5-ти до 11-ти років.
Колотимуть препарат, розроблений компаніями Pfizer/Biontech.
Упродовж двох тижнів його має схвалити американський регулятор.
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Наразі в Україні захворюваність у школах і дитячих садках стрімко зростає. І медики дедалі частіше констатують тяжкий перебіг ковіду в дітей.
Влада сподівається, що місяць локдауну сповільнить цей приріст. Закриті крамниці, ресторани, школи та розважальні центри.
Уже з 21 жовтня сісти на потяг пасажир зможе лише за наявності сертифіката про вакцинацію, при цьому достатньо лише однієї дози щеплення, пояснює керівник вокзалу "Дніпро-головний". Або ж пасажир має зробити ПЛР чи експрес-тест.
Олександр Лукашенко стверджує, що "вакцина вже в пробірці" - це цитата.
Локдаун змусив людей шикуватися у черги до пунктів щеплення. Через це доводиться в авральному порядку відкривати додаткові центри, а час їхньої роботи подовжувати. А в лікарнях бракує ліжок, і щодня потрібно все більше кисню для важких пацієнтів.