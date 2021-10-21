Глава украинской делегации Трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук проходит лечение в Германии. Об этом рассказал спикер делегации Алексей Арестович в эфире канала "Наш".

Он проходит сейчас реабилитацию в Германии. Родные и близкие говорят, что она довольно успешная. Увидим ли мы его до конца года - неизвестно. Перед операцией он сказал, что процент на успех не такой большой, но тем не менее, все удачно, я думаю, что он придет в себя.

При этом он не стал прогнозировать, вернется ли Кравчук к переговорному процессу - этот вопрос в компетенции врачей.

Как сообщали "Подробности", Кравчук с трудом восстанавливается после операции на сердце, некоторое время он был подключен к аппарату ИВЛ.

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