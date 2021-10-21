Реабилитация в Германии: появилась новая информация о состоянии Кравчука [ Редактировать ]
Глава украинской делегации Трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук проходит лечение в Германии. Об этом рассказал спикер делегации Алексей Арестович в эфире канала "Наш".
Он проходит сейчас реабилитацию в Германии. Родные и близкие говорят, что она довольно успешная. Увидим ли мы его до конца года - неизвестно. Перед операцией он сказал, что процент на успех не такой большой, но тем не менее, все удачно, я думаю, что он придет в себя.
При этом он не стал прогнозировать, вернется ли Кравчук к переговорному процессу - этот вопрос в компетенции врачей.
Как сообщали "Подробности", Кравчук с трудом восстанавливается после операции на сердце, некоторое время он был подключен к аппарату ИВЛ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Во вторник, 19 октября, в Аппарат Верховной рады поступило заявление об отставке министра
В четверг, 14 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания Героя Украины двум украинским военнослужащим
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук отправлен под круглосуточный домашний арест без каких-либо судебных разбирательств
Представитель МВД Артем Шевченко заявил о том, что депутат Антон Поляков не был случайным пассажиром такси, как сообщалось ранее
Во вторник, 12 октября в Киеве пройдет 23-й саммит Украина-ЕС