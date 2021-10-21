Висаджувати нікого не будуть, адмінпротоколи складатимуть на перевізника

Відсьогодні набули чинності нові правила міжобласних пасажирських перевезень. На десяти залізничних вокзалах країни облаштували пункти вакцинації та експрес-тестування. А в поліції докладно розказали як працюватимуть. Патрульні посилять чергування на залізниці. Автобуси зупинятимуть та вибірково перевірятимуть у водіїв і пасажирів ковідні документи. Висаджувати нікого не будуть, адмінпротоколи складатимуть на перевізника. Рішення щодо штрафу визначатиме суд.

Ярина Марків, кореспондентка:

Ми на столичній залізничній станції. Позаду мене потяг Київ-Івано-Франківськ. Та щоб скористатися ним відсьогодні недостатньо пред'явити проїзний квиток і документ на посвідчення особи. Потрібен ще один - про вакцинацію.

Квиточок і тест. Дійсний - будь ласка, заходьте в поїзд.

Олександр Перцовський, керівник пасажирського напрямку АТ "Укрзалізниця":

Ми ввійшли в новий формат пасажирських перевезень. Нічого страшного у цьому не відбулося. Всі потяги їдуть. Їдуть за графіком.

Та було й зо тридцять проблемних випадків - коли люди намагалися потрапити в потяг без документів. Тоді на поміч приходить поліція. А от перевіряти сертифікати - справа стюардів. Дійсність визначають без спеціальних пристроїв. Орієнтуються на дати й печатки.

Аліна Валєнтова, стюардеса:

Осьо дивіться, ось телефон - 24 зробив джуні, і 4 септембер 21. В нього сертифікат дійсний, все видно, так. Можна якраз йому їхати.

Щеплення можна зробити й просто в приміщенні вокзалу. Тут облаштували пункт вакцинації та ще два пункти експрес-тестування. Черги шикуються з п'ятої ранку.

Наталія, менеджер компанії, що надає медичні послуги:

Через 20-30 хвилин результат уже є. Вартість - 350 гривень. Це зі знижкою.

Думки пасажирів - і тих, хто не в захваті від новацій, і тих, хто все розуміє - розділилися майже порівну.

Валерія:

Я студентка, я очень часто езжу домой. Стало очень неудобно ездить и дорого. Каждый раз делать тест очень дорого. Сейчас не знаю, буду делать прививку и тогда буду ездить чаще.

Володимир:

Правильно сделали. Порядок должен быть элементарный. Болеть будут меньше людей.

Харківський автовокзал. Біля кас оголошення про нові правила проїзду. Пасажири майже всі підготовлені.

Лариса, пасажирка:

Я еще до "крсной" зоны, потому что я полторы недели назад приехала в Харьков. И я знала, что может быть такая ситуация, я взяла на всякий случай сертификат прививочный. Чтоб не застрять.

Але є й ті, хто немає ні сертифікату, ні тесту.

Сертифікати? - ууу. (мотає головою) - Ну і що нам делать? - (знизує плечима) А що зі всіх прямо з сертифікатами? - ну Днепр ж "красная" зона. - Ми ісправим. В слєдуюшій раз. - Просто, ну от ситуація, що делать? - Ну садитесь, если що, перед Перещепино если позвонять, що там менти, висажу. Заходітє!

Водії на свій страх і ризик - беруть таких пасажирів. Але попереджають - дорогою можуть бути перевірки.

Людмила Столярова, пасажирка:

А как же я буду ехать? Когда я вчера только увидела, что тут написано, в какую больницу мне идти? Ну пусть не пустят, а что, я сдам билеты и "до свидания", если не пустят.

Все було нормально у всіх? - Да. - Немає людей без сертифікатів, да? - Немає.

При цьому водії нарікають - який саме вигляд мають справжні сертифікати про щеплення, вони не знають.

Мироненко, водій автобуса:

Та ніхто нас не інструктував. Я його в глаза не бачив, сертифікат. Якщо пасажир покаже там якийсь папірець... - я скажу, да, нормально проходь. У тебе всьо єсть.

І додають - такі вимоги призведуть лише до того, що пасажирів поменшає. Люди шукатимуть нелегальні рейси. Там ніхто нічого не вимагає.

Григорій Мироненко, водій автобуса: