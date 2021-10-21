Теплим помешканням харків'ян можуть хіба що позаздрити у прикарпатських селах. Люди, хоч і живуть посеред лісів, та елементарними дровами запастися не можуть. Сотні заявок уже подали до лісгоспів, але там кажуть - деревини немає. А отже грітися взимку - нічим, бо гірські села переважно негазифіковані. Як місцеві збираються розв'язувати проблему - дивіться далі.

З оберемком дров пані Тетяна прямує до хати. Каже: хоче бодай трохи протопити в печі, бо вже другий тиждень заморозки й спати холодно. А вдома - малі діти.

Тетяна Бойчук, жителька села Космач:

Газу в нас немає. І опалюються будинки дровами - в піч, в котел.

Село Космач, де живе жінка, негазифіковане. Тут усі гріються лише дровами. Тетяні на зиму треба близько семи кубів. Та цьогоріч закупити не змогли, у лісгоспі просто відмовили.

Тетяна Бойчук, жителька села Космач:

Ото залишилось у нас на зиму (показує на купку дров) з тої зими запаси. На пів місяця ще… бо зараз потепліло, а якщо вдарять морози й випаде сніг, то ще на менше часу.

О це заяви лише по одному лісництву. Це ті люди, які виявили бажання виписати, закупити й виписати дрова.

Директор Кутського лісгоспу показує стоси заяв на дрова… Є тут і від бюджетних - шкіл, дитсадочків, клубів і навіть лікарні. Утім, цьогоріч забезпечити всіх просто не можуть - дозволів на заготівлю досі не отримали.

Андрій Ониськів, т.в.о. директора ДП "Кутське лісове господарство":

Матеріали на погодження в Міністерство екології ми подали ще в березні. До цього часу ніхто нічого не погодив. І сьогодні заручниками став весь район ті негазифіковані села.

Лісгосп має лише тогорічні запаси. Передусім їх віддадуть школам і дитсадкам. А селянам - що залишиться, і то не більше ніж шість кубів кожному. Тож люди вирішили взяти справу у свої руки - не дадуть дров - підуть рубати самі.

Дмитро Мохначук, голова Космацької територіальної громади:

А що людям робити, якщо почнеться опалювальний сезон і вони хочуть законно виписати, а не можуть законно отримати? Воно прийде до саморубки.

Параска Бойчук, жителька села Космач:

Треба збирати дітей, брати пилу в руки йти в ліс і рубати дрова. А як інакше жити? Треба грітися чи замерзати.

Назріває справжній селянський бунт. Лісники кажуть - вони у безвиході.

Іван Бойко, лісничий Космацького лісництва:

Зараз багато погроз від селян.. Казали, що 50-40 чоловік будуть йти в ліс і будуть рубати, тому що вони у безвиході. Бо немає дров. Тому що з одного боку є закон і ми мусимо цих людей штрафувати, мусимо їх не допускати до самовільних рубок… З другого боку розуміємо людей.

В обласному управлінні лісового господарства зазначають - нестача дров зараз у всьому регіоні.

Роман Олійник, перший заступник начальника Івано-франківського обласного управління лісового і мисливського господарства:

Ми отримали три відповіді із Міністерства. Кожен раз були зауваження, кожен раз ми ті зауваження враховували, виправляли й подавали знову в міністерство. Раніше такого не було.

У профільному міністерстві підтверджують - документи від лісгоспів надходили. Але, запевняють, проблеми лишилися тільки в одному - Кутському.

Олександр Краснолуцький, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України:

При розроблені матеріалів лісовпорядкування ці землі, які відносять до національного природного парку, вказані не були. Певні квартали. У зв'язку із тим, що на території національних парків забороняються суцільні рубки, а там дозволяють лише санітарні вибіркові рубки.

Тож поки чиновники шукають вихід із ситуації - в холодному полоні залишаються сотні родин.