Ядерна загроза сягнула найвищого рівня – генсек ООН [ Редактировать ]
У світі розпочалася нова гонка озброєнь. Із такою заявою виступив генсек ООН Антоніу Гутерреш.
Зокрема, він зазначив - торік військові витрати зросли найбільше з 2009 року.
І нині на озброєння у світі витрачають близько 2-х трильйонів доларів на рік.
А ядерна загроза, на думку Гутерреша, сягнула найвищого рівня за останні 40 років.
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