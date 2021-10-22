Зокрема, він зазначив - торік військові витрати зросли найбільше з 2009 року.

У світі розпочалася нова гонка озброєнь. Із такою заявою виступив генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Зокрема, він зазначив - торік військові витрати зросли найбільше з 2009 року.

І нині на озброєння у світі витрачають близько 2-х трильйонів доларів на рік.

А ядерна загроза, на думку Гутерреша, сягнула найвищого рівня за останні 40 років.