ВООЗ закликає пожертвувати вакцини бідним державам [ Редактировать ]
Саміт із 20-ма найбагатшими країнами світу скликає Всесвітня організації охорони здоров'я.
Проситимуть пожертвувати вакцини проти коронавірусу бідним державам.
Коли відбудеться саміт - наразі не невідомо.
У ВООЗ наголосили: якщо багаті країни не поділяться протиковідними препаратами, то це буде ганьба.
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