Актор Алек Болдвін застрелив операторку на знімальному майданчику [ Редактировать ]
Американський актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку та поранив режисера. Нещасний випадок стався на зйомках вестерну "Іржа" у передмісті Санта-Фе, штату Нью-Мексико.
Актори саме працювали над сценою про перестрілку, - кажуть в кінокомпанії. І зброя, задіяна у зйомках, мала бути заряджена холостими набоями.
Тому наразі поліція з'ясовує, яким чином на знімальному майданчику опинилися бойові патрони. Як повідомляють американські ЗМІ, загинула операторка родом з України - Галина Гатчинс. Режисер Джоэл Соуза - у тяжкому стані в реанімації.
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