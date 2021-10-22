Президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что в Украине председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука пытаются привлечь к уголовной ответственности за открытую политическую позицию, которая направлена на стабилизацию внутриполитической ситуации в стране.

Владимир Путин подчеркнул, что Виктор Медведчук подвергается преследованиям в Украине не за госизмену, которую ему вменяют в вину, а за открытую политическую позицию.

"Виктора Медведчука… пытаются привлечь к уголовной ответственности за государственную измену. За что? Он что, украл какие-то секреты? Тайно их передал? Нет. За что? За его открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию внутриполитической ситуации в стране и на выстраивание отношений с соседями, с которыми отношения крайне важны для самой Украины", ‒ сказал Путин.

Глава Российской Федерации отметил, что украинцам не дают поднять голову.

"Что беспокоит? Что этим людям голову не дают поднять. Кого-то просто убивают прямо на улицах, а кого-то изолируют. То есть складывается впечатление, что легальными способами украинскому народу не дают и не дадут сформировать такие органы власти, которые бы отвечали напрямую интересам украинского народа", – заявил российский лидер.

"Ведь люди даже боятся отвечать на опросы социологические. Боятся, потому что небольшая группа людей, которая присвоила себе, по сути, лавры победителей в борьбе за независимость, – это люди крайних политических взглядов, они на самом деле и руководят Украиной вне зависимости от того, какова фамилия главы государства. Потому что до сих пор, во всяком случае, было - приходили руководители страны, опираясь на избирателей Юго-Востока, а потом почти сразу меняли свои политические позиции прямо в противоположную сторону", - добавил Путин.