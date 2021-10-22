Люксембург першим в Європі легалізує канабіс [ Редактировать ]
Люксембург першим в Європі легалізує канабіс. Повнолітнім дозволять вирощувати до чотирьох рослин конопель у приватних будинках чи садках. А також без обмежень продавати насіння.
Купувати його громадяни зможуть у крамницях, онлайн, та навіть ввозити зернята з-за кордону. Але вживати канабіс у громадських місцях буде заборонено.
В уряді також анонсували пом'якшення законодавства щодо споживання та перевезення до трьох грамів речовини.
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