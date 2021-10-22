Уряд знайшов альтернативу двум українським зупиненим кисневим заводам [ Редактировать ]
Перекрили повітря. Два українських заводи, які виробляють медичний кисень, зокрема, і для ковідних лікарень - зупинилися. Про це напередодні заявив - головний санлікар. І додав, що урядовці в екстреному режимі шукають нових постачальників.
А вже сьогодні вранці ситуацію прокоментував міністр охорони здоров'я. Що сказав - дивіться далі.
Ковідне відділення у херсонській лікарні. Доволі типове для будь-якого обласного центру. Тут - понад 300 ліжок, і всі вони зайняті хворими на ковід. У реанімації місць не вистачає. Якщо раніше тут було шість місць, то зараз - двадцять!
Усі ці пацієнти тут - важкі. І майже кожному необхідний кисень. За два тижні лише в цій лікарні потреба у ньому зросла майже втричі. І на цьому тлі новина, яку оголосив головний санітарний лікар шокувала.
Ігор Кузін, головний санітарний лікар:
Два основних виробники кисню, які працюють в державі - вони зупинилися на регламентні роботи. Тому зараз в екстреному режимі проводиться робота з пошуку альтернативних джерел киснепостачання. І ті перебої, які виникають на рівні областей, вони вирішуються також в ручному режимі поки що. Суттєвого дефіциту немає.
А дефіцит кисню для ковідних хворих смертельно небезпечний. То вже на ранок у парламенті звітував сам міністр. Віктор Ляшко запевнив: до регламентних робіт - були готові. Виробникам заміну вже знайшли, тож кисню - вистачить на всіх.
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:
Без паніки вдалося перекрити й проблеми технічної несправності на одному із заводів в Західній Україні. Завдяки злагодженій роботі Міністерства охорони здоров'я та Міністерства інфраструктури України створено можливості для постачання кисню з Польщі в розмірі орієнтовно до 240 тонн кисню на тиждень.
Саме стільки кисню виробляли в Україні, До того як основні виробники закрилися на регламентні роботи.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України (2020-2021):
Якщо ми почали закуповувати кисень в сусідній Польщі, то це ознака того, що кисню вже не вистачає, це ознака того, що його треба закуповувати за кордоном.
Однак поки що причин для паніки - нема. У лікарнях кисень є, хоча й використовують його інтенсивніше. Бо пацієнти з "Дельтою" потребують кисню - в рази більше, ніж інфіковані попереднім штамом коронавірусу.
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