Славянскую ТЭС остановили из-за отсутствия угля [ Редактировать ]
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Славянская теплоэлектростанция (ТЭС) в Донецкой области, в субботу, 23 октября прекратила работу из-за отсутствия угля. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".
Согласно данным оператора, на 19:07 из-за дефицита угля стоят 22 тепловых энергоблока. Кроме Славянской ТЭС (принадлежит ПАО "Донбассэнерго"), простаивает и столичная ТЭЦ-6, где один энергоблок находится на капитальном ремонте. Из 69 тепловых энергоблоков не работает 43.
По данным Минэнерго, 23 октября на складах ТЭС находилось 593 тыс. т угля, на складах ТЭЦ - 119 тыс. т. Всего - 712,6 тыс. т. Это на 2,23 млн т меньше, чем запланировано правительством.
Напомним, что в последний раз украинские ТЭС и ТЭЦ массово останавливали свои энергоблоки из-за нехватки топлива в феврале 2021 года, когда из-за низких запасов угля и дефицита электроэнергии Украина обеспечивала свое энергопотребление за счет импорта из России и Беларуси.
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