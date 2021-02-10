На Приднепровской, Углегорской и Трипольской ТЭС угля осталось на 1 день работы Источник: Министерство энергетики Украины

На большинстве украинских тепловые электростанций запасов угля осталось на несколько дней работы. Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на данные Министерства топлива и энергетики.

Запасы угля на украинских ТЭС:

Приднепровская, Углегорская и Трипольская - на 1 день работы;

Запорожская, Криворожская, Бурштынская, Кураховская, Добротворская и Ладыжинская - на 2 дня работы;

Славянская и Змиевская - на 4 дня работы;

Трипольской - на 7 дней;

Криворожская - на 8 дней;

Луганская - на 18 дней.

По состоянию на 10 февраля на складах украинских ТЭС и ТЭЦ находится 459,5 тыс. тонн угля, что на 558,5 тыс. тонн, или почти в два раза меньше гарантированных запасов (минимально необходимого уровня).

О причинах "исчезновения" запасов угля ранее рассказал и.о министра энергетики Юрий Витренко:

в ноябре-декабре, существенно, сверх прогноза, возросло потребление электроэнергии населением;

существенно упало производство электроэнергии, солнечной и ветровой генерации;

"Энергоатом" начал ремонт энергоблоков на АЭС.

Напомним, что 3 февраля произошло аварийное отключение энергоблока №1 Запорожской ТЭС и №9 Кураховской ТЭС из-за повреждения поверхности нагрева котлоагрегата. В связи с этим в центральных регионах Украины возник ощутимый дефицит электроэнергии. Удовлетворить потребности потребителей внутренними ресурсами невозможно.

Из-за морозов и нехватки угля для ТЭС Украина с 3 января возобновила импорт электроэнергии из Беларуси, а с 1 февраля - из России. С 1 апреля 2020 года поставки российской электроэнергии и угля обложили пошлиной в 65%.