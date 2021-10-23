Американская компания Facebook подала иск против жителя Украины, обвинив его в краже личных данных 178 млн пользователей социальной сети. Соответствующая исковая жалоба поступила в четверг в электронную базу суда по северному округу штата Калифорния, сообщает ТАСС.

В Facebook утверждают, что в период с января 2018 года по сентябрь 2019 года Александр Солонченко, также известный под псевдонимом Solomame, получил доступ к идентификационным данным аккаунтов и телефонным номерам 178 млн пользователей соцсети.

Для этого украинец применял специальное программное обеспечение, в автоматическом режиме направлявшее пользователям запросы через приложение Messenger.

В мае 2021 года Солонченко якобы продал украденные данные на специализированном онлайн-форуме. В качестве "рекламы" своих хакерских навыков он бесплатно разместил на портале данные 10 млн пользователей "ПриватБанка" и некой французской аналитической фирмы.

Руководство Facebook рассчитывает, что суд обяжет Солонченко возместить ей ущерб и запретит ему пользоваться сервисами компании.

Напомним, что компания Facebook в ближайшее время сменит название. Ожидается, что глава Facebook Марк Цукерберг подробно расскажет о ребрендинге на ежегодной конференции Connect, которая состоится 28 октября. Новое название держится в строгом секрете.