У Колумбії на волю випустили пів сотні черепах. Кожна з них у минулому стала жертвою контрабандистів. Відтоді вони пройшли лікування, реабілітацію і врешті повернулись у дику природу.

Цей проєкт заснували працівники заповідника неподалік від міста Медельїн. Кажуть: із місцевих річок і боліт виловлюють тисячі плазунів, а потім їх перевозять до великих населених пунктів на продаж. Більшість черепах потрапляють до зоомагазинів. Решта - у ресторани як м'ясний делікатес.

Діана Санчез, біолог: