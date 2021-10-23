У Колумбії на волю випустили пів сотні черепах [ Редактировать ]
У Колумбії на волю випустили пів сотні черепах. Кожна з них у минулому стала жертвою контрабандистів. Відтоді вони пройшли лікування, реабілітацію і врешті повернулись у дику природу.
Цей проєкт заснували працівники заповідника неподалік від міста Медельїн. Кажуть: із місцевих річок і боліт виловлюють тисячі плазунів, а потім їх перевозять до великих населених пунктів на продаж. Більшість черепах потрапляють до зоомагазинів. Решта - у ресторани як м'ясний делікатес.
Діана Санчез, біолог:
Багато особин, які до нас потрапляють, уже ніколи не повернуться в дику природу. З ними погано поводилися, вони травмовані. Наприклад, мають дірки у панцирі, просвердлені попереднім власником, щоб закріпити повідець. Деяким бракує однієї чи більше кінцівок і вони не виживуть без допомоги людини.
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За словами захисників природи, запечених сонь полюбляють подавати на бенкетах, організованих мафіозним кланом "Ндрангета" в Калабрії.
За словами захисників природи, запечених сонь полюбляють подавати на бенкетах, організованих мафіозним кланом "Ндрангета" в Калабрії.
Кубинські рибалки сприймають цих ссавців тільки як шанс заробити гроші. Адже м'ясо цих тварин вважається делікатесом і, відповідно, дорого коштує.
Біологи ж наголошують - ламантини є справжнім скарбом морського тваринного світу. Проте на Кубі рік у рік їхня кількість невпинно зменшується.