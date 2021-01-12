Основатель компании Las Vegas Sands, которой принадлежат казино в Лас-Вегасе, Макао и Сингапуре, Шелдон Адельсон скончался прошлой ночью в возрасте 87 лет. Об этом сообщается на сайте компании.

Наш основатель и дальновидный лидер Шелдон Г. Адельсон скончался прошлой ночью в возрасте 87 лет от осложнений, связанных с лечением неходжкинской лимфомы. Родившийся в семье иммигрантов и выросший в бедном районе Бостона, г-н Адельсон прошел путь от подростка, торгующего газетами на углу улицы, до одного из самых успешных предпринимателей в мире.

По состоянию на 12 января 2021 года Адельсон занимал 28-е место в рейтинге Forbes самых богатых людей мира с состоянием $34,9 млрд.

Родители матери миллиардера Сары (девичья фамилия Тонкин) были евреями, эмигрировавшими в США из Украины. Его отец Артур Адельсон приехал в Америку из Литвы. Он тоже был евреем. В одном интервью Шелдон Адельсон вспоминал:

Семья моей матери была с Украины. Они уехали с Украины и по пути в США остановились в Уэльсе, где и родилась моя мама. Но сама она всю жизнь считала себя уроженкой Киева. Мой отец приехал из Литвы.

Адельсон начал заниматься казино только в возрасте 55 лет, в 1989 году, когда вместе с партнерами купил Sands Hotel & Casino в Лас-Вегасе за $128 млн.

Владелец игровой империи был крупным спонсором еврейских организаций и Республиканской партии США. По некоторых данным, в 2018 году он перевел партии Дональда Трампа $123 млн.

Похороны миллиардера пройдут в Израиле, на родине его супруги.

Напомним, что "Forbes Украина" впервые с 2016 года опубликовал рейтинг 100 богатейших украинцев. Их совокупный капитал превышает $31,4 млрд. Всего в рейтинге восемь человек с состоянием не ниже $1 млрд.