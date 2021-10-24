Украина получит второй крупный транш макрофинансовой помощи от руководства Европейского Союза в ноябре 2021 года. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, размер помощи составит 600 миллионов евро. При этом в этом же месяце ожидается еще один транш от МВФ в размере около 700 миллионов евро.

Уже в ноябре Украина получит второй транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро. Также в ноябре мы ожидаем положительного решения совета МВФ о выделении очередного транша в размере почти 700 млн долларов в рамках программы Stand-by.

Отмечается, что на этой неделе команда специалистов Международного валютного фонда и украинское правительство достигли важной договоренности, позволяющей начать первый пересмотр совместной программы. Также Шмыгаль добавил, что такая ситуация показывает, что в МВФ положительно оценивают реформы в Украине.

Читайте также, Международный валютный фонд (МВФ) до конца года может перечислить Украине два транша. Это возможно, если стороны договорятся продлить нынешнюю программу stand-by, транш, который должен прийти, будет в пределах около 750 млн долларов.

Кроме того, Всемирный банк предоставит Украине второй транш в 350 миллионов долларов, но при выполнении определенных условий. Перспективы второго транша займа на политику развития в сфере экономического восстановления зависят от поддержания адекватной макроэкономической базы.

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