Международный валютный фонд (МВФ) до конца года может перечислить Украине два транша. Об этом заявил советник президента Олен Устенко в эфире "Украина 24".

Это возможно, если стороны договорятся продлить нынешнюю программу stand-by.

Мы ждем, что транш, который должен прийти, будет в пределах около 750 млн долларов. То, что тоже обсуждается, - это возможность продления этой программы stand-by, в который мы сейчас находимся, на полгода… И если да, то мы можем рассчитывать на то, что до конца года Украина сможет получить еще дополнительный транш от МВФ.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) и Украина на переговорах добились определенного прогресса.

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