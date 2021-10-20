Совет директоров Международного валютного фонда может принять решение о выделении Украине транша кредита на 700 млн долларов. Решение ожидается в ноябре 2021 года.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 20 октября, которое транслировалось на Youtube.

"На этой неделе достигнуты позитивные договоренности на рабочем уровне с МВФ. Мы ожидаем, что уже в ноябре совет МВФ утвердит новый транш в размере около 700 млн долларов", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) и Украина на переговорах добились определенного прогресса.

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