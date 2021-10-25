Загибель українки в Голівуді: під слідством відповідальна за зброю та асистент режисера [ Редактировать ]
Розслідування загибелі українки Галини Гатчинз під час знімання вестерну у США зосередилося на двох особах. У центрі уваги правоохоронців - експертка, яка готувала зброю для Алека Болдвіна, та асистент режисера, який передав її акторові.
При цьому у звіті поліції йдеться, що асистент режисера не знав про заряд бойовими набоями. Натепер у США зібрали понад 175 тисяч доларів для допомоги сім'ї загиблої операторки. Церемонія прощання з Гатчинз відбулася в суботу у місті Альбукерке.
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Так, сорок років тому під час зйомок фільму "Сутінкова зона" розбився гелікоптер. Під його уламками загинули троє акторів, двоє з яких були дітьми.
Реквізитну зброю підготував спеціаліст, а Болдвіну її передав помічник режисера. Сам актор заявив, що невимовно шокований тим, що сталося.
Представники консульства спілкуються з правоохоронцями у Сан-Франциско.
Поранив режисера й убив операторку. Згодом з'ясувалося, ця жінка - українка. Галина Хатчинс. Вона довгий час жила в Києві, але потім переїхала до Америки.
Голлівудська зірка Алек Болдвін випадково влучив із реквізитної зброї в режисера Джоела Соуза та операторку Галину Хатчинс, яка народилась в Україні. Жінка загинула.