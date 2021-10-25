Розслідування загибелі українки Галини Гатчинз під час знімання вестерну у США зосередилося на двох особах. У центрі уваги правоохоронців - експертка, яка готувала зброю для Алека Болдвіна, та асистент режисера, який передав її акторові.

При цьому у звіті поліції йдеться, що асистент режисера не знав про заряд бойовими набоями. Натепер у США зібрали понад 175 тисяч доларів для допомоги сім'ї загиблої операторки. Церемонія прощання з Гатчинз відбулася в суботу у місті Альбукерке.