Всего в стране сделали почти 16 миллионов прививок/ фото: Rg.ru

На территории Украины за неделю сделали более 1,5 миллиона прививок от коронавирусной инфекции. Таким образом, общее количество иммунизаций приближается к 16 миллионам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

При этом за минувшие сутки в стране от COVID-19 привили 101 331 человека, при этом одну дозу вакцины получили 75 240 человек (всего 8 965 692), еще 26 091 был полностью иммунизирован двумя дозами (всего 6 989 668). Известно, что всего в Украине сделали 15 955 360 прививок.

Отмечается, что в Минздраве подчеркнули, что 95% госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе были непривиты.

Фото: Минздрав

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Кроме того, Министерство здравоохранения Украины планирует в следующем году начать ревакцинацию населения от коронавируса. Сейчас министерство не рассматривает введение бустерной прививки для всех категорий населения.

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